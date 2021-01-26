Горно-Алтайск, , 09:24 — REGNUM Программа по восстановлению популяции сокола балобана стартовала в Сайлюгемском национальном парке. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай, проект реализуется совместно с питомником редких птиц «Алтай Фалькон» при поддержке Всемирного фонда дикой природы и Алтайского государственного университета.

По словам директора национального парка Дениса Маликова, популяция хищных птиц была ранее подорвана браконьерами. Однако к настоящему времени удалось прессинг уменьшить, что позволило перейти к восстановлению численности балобана.

В рамках проекта выращенных в питомнике птенцов и взрослых птиц будут выпускать на волю. Отмечается, что в 2020 году специалисты побывали в нацпарке и оценили уровень охраны его территории.

«В результате принято решение о выпуске хищников в исконную среду обитания. На сегодняшний день питомник содержит около 200 птиц, большинство из них — соколы балобаны», — отметили в правительстве.