Пермь, , 09:21 — REGNUM В Пермском крае суд вынес приговор в отношении 32-летнйе местной женщины, которую признал виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию годовалой дочери, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что мать проявляла жестокость к девочке. В частности, пренебрегала медицинской помощью, при имеющихся медицинских противопоказаниях пеленала ребенка, ограничивая ее в движении, пренебрегала ее эмоциональными потребностями в любви и внимании, не брала дочь на руки, не успокаивала ее, когда она плакала. Также женщина не соблюдала нормы гигиены по уходу за ребенком, применяла в отношении дочери физическое насилие, в качестве основного метода воспитания использовала крик, сопровождающийся ненормативной лексикой, оставляла ребенка одного дома.

Суд вынес наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ребенок определен в приемную семью для дальнейшего усыновления. В настоящее время решается вопрос о лишении осужденной родительских прав.

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