Красноярск, , 09:25 — REGNUM В Красноярске после морозной ночи, когда температура опускалась заметно ниже — 30 °C, на городские улицы вышло 814 автобусов, троллейбусов и трамваев, что составляет 96% городского подвижного состава. Об этом 26 января сообщает пресс-служба администрации Красноярска.

Отмечается, что электротранспорт — троллейбусы и трамваи — невзирая на морозы вышел на маршруты без потерь. По три автобуса не вышли на маршруты № 27, 36, 43 и 53. По одной, две машины сходили с маршрутов № 11, 32 и 83.

«Основная причина технической неисправности автобусов в морозы — это скопление конденсата в пневмосистемах и, как следствие, замерзание дверных и тормозных систем», — приводятся в сообщении слова заместителя главы городского департамента транспорта Виталия Чеусова.

Чиновник подчёркивает, что именно на перевозчиках лежит обязанность «качественно готовить свой подвижной состав заранее, чтобы минимизировать такие сходы, а также иметь резервный подвижной состав для оперативной замены». В случае низкого процента выпуска подвижного состава в морозы, на таких перевозчиков будут наложены штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник, 26 января, в Красноярске будет облачно, небольшой кратковременный снег, температура воздуха −33… −29 °C.

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