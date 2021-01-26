Нантер, Франция, , 09:20 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер игры Werewolf: The Apocalypse — Earthblood. Его опубликовали 25 января на YouTube-канале издания IGN.

В ролике разработчики рассказали о способности главного героя менять облик. В течение всего прохождения игры протагонисту нужно будет принимать одну из трёх форм: волка, человека и огромного звероподобного чудовища — у каждой из них будут свои сильные и слабые стороны, подходящие для конкретных ситуаций.

Напомним, релиз Werewolf: The Apocalypse — Earthblood состоится 4 февраля 2021 года. Игра будет доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC.

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