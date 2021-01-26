Москва, , 09:20 — REGNUM В Москве в 2021 году планируется разработать проекты строительства 30 православных храмов. Об этом заявил куратор «Программы-200» по строительства православных церквей Владимир Ресин, сообщили в Стройкомплекса.

Ресин уточнил, что ранее планировалось строить 28 храмов. Но с учетом пожеланий прихожан цифра увеличилась, Десять церквей начнут строить ужу в 2021 году.

В 2020 году в Москве были завершены и прошли экспертизу 11 проектов православных храмовых комплексов.

Как сообщало ИА REGNUM, в перспективе в Москве откроется около 150 новых православных церквей.

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