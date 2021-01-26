Южно-Сахалинск, , 09:21 — REGNUM Сильный снег, а также метель ожидаются на территории Долинского, Томаринского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского, Поронайского, Макаровского и Углегорского районов Сахалинской области днем 27 января и ночью 28 января. Об этом 26 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

«Днем 27 января и ночью 28 января на территории Долинского, Томаринского, Холмского, Невельского, Анивского, Корсаковского, Поронайского, Макаровского и Углегорского районов ожидается сильный снег (7−19 мм и более за 12 часов), местами очень сильный снег (20 мм и более за 12 часов), метель», — говорится в сообщении.

Также уточнятся, что скорость ветра оставит 20−25 м/с, а видимость менее 500 м. При этом отмечается, что 27 января на территории Ногликского и Охинского районов ожидается умеренный снег (3−6 мм), ветер 15−20 м/с, на востоке метель, а в городе Южно-Сахалинск в этот же день — сильный снег (7−19 мм), ветер 11−16 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приморье на уборку дорог вышло около 300 единиц снегоуборочной техники.