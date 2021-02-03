Скопье, , 06:41 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 2 февраля сообщили о том, что за сутки в результате обследования 2540 человек в стране выявили 407 носителей коронавируса. Об этом свидетельствует и снижение уровня смертности. Еще 399 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 93 160 случаев заражения. 2873 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа семь — за последние сутки. 85 520 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 7 767 человек, из них 589 — в больничных учреждениях.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

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