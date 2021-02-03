Скопье, , 07:17 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 2 февраля в эфире передачи 360 gradë» для телеканала TV Alsat заявил, что в македонском минздраве всерьез рассматривают возможность закупки вакцины от коронавируса у китайских компаний «Sinovak» и «Sinofarm».

Венко Филипче Мы ожидаем деталей по контракту, связанных с ценой и доставкой, и я уверен, что эти детали будут уже в конце этой недели. Сейчас я бы не хотел говорить о сроках, что суть такова, что уже однозначно, что у тех производителей, которыми первыми вышли на рынок, речь, например, о Pfizer, есть проблемы с качеством. Многие европейские страны сообщили о намерении подать иск за невыполнение соглашений, Хорватия прервет процесс иммунизации и это то, что заставляет нас предпринимать практические шаги во всех сферах, чтобы обеспечить единый непрерывный процесс, конечно же, с использованием всех надежных вакцин.

На замечания о том, что китайские вакцины не были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам, министр заявил, что предоставленные китайскими производителями документы и сертификаты полностью удовлетворительны.

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