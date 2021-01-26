Грозный, , 09:13 — REGNUM Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело еще одного боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников в 2000 году, в результате которого погибли 84 военнослужащих шестой роты второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина.

Участнику банды под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба придется отвечать за преступление, совершенное 21 год назад, но не имеющее срока давности. Бандита обвиняют в участии в банде и активном участии в вооруженном мятеже в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ, посягательстве на жизнь военнослужащих. Рассматриваться уголовное дело будет в Южном окружном военном суде.

Напомним, 29 февраля 2000 года банда боевиков в составе более 2,5 тыс. человек у селения Улус-Керт Шатойского района Чечни напала на военнослужащих из Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. Почти двое суток 90 бойцов удерживали натиск бандитов. В неравном бою погибли 84 десантника, уничтожив около 700 боевиков. За проявленное мужество звание Героя России присвоили 22 военнослужащим, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.