Пермь, , 09:11 — REGNUM В Пермском крае 91-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны пожаловалась в прокуратуру на нарушение жилищных прав. После вмешательства надзорного ведомства льготница получила 1,5 млн рублей, сообщает краевая прокуратура.

Установлено, что в феврале 2020 решением жилищной комиссии вдова ветерана была признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Однако, несмотря на имеющиеся в региональном бюджете денежные средства, в установленный срок компенсацию женщине не выплатили. Пенсионерка своего жилья не имела и проживала у дочери.

Прокурор обратился в суд с требованием возложить обязанности на минсоцразвития по выплате субсидии. До вынесения решения по существу ответчик выплатил истице положенную сумму материальной помощи в размере 1, 5 млн рублей. В результате Ленинский районный суд Перми прекратил производство по иску, так как министерство исполнила исковые требования в добровольном порядке.