Москва, , 09:09 — REGNUM На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 100 млн. Об этом 19 ноября сообщается на сайте стопкоронавирус. рф со ссылкой на Роспотребнадзор.

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«По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 100 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 292 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были сделаны в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 648 799 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 24 января число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 99 722 017.