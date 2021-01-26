Москва, , 09:08 — REGNUM Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, семья которого владеет российской компанией по производству вин «Абрау-Дюрсо», заявил о готовности взять на работу президента РФ Владимира Путина. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил на своей странице в Instagram, отвечая на шутку главы государства, заявившего, что после ухода с должности он мог бы заняться виноделием и устроиться к Титову в качестве специалиста в области права.

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«Не найдется в мире предприниматель, который бы не согласился или отказался от такого предложения», — сказал Титов.

https://www.instagram.com/p/CKegRukpGW8/

Бизнес-омбудсмен пояснил, что Путин хорошо разбирается в винодельческой отрасли с точки зрения права, «поскольку он подписывал закон о винограде и вине, который сегодня вовсю работает и развивает виноделие в России».

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 января, на видеоконференции со студентами в День российского студенчества президент России Владимир Путин заявил, что заинтересовался темой виноделия и хотел бы работать в этой сфере. Глава государства упомянул имя Бориса Титова, который является владельцем крупной российской компании с хорошим бекграундом.