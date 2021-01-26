Уфа, , 09:14 — REGNUM Систему вытрезвителей могут возродить в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

По словам заместителя председателя госсобрания региона Рустама Ишмухаметова, вступивший в силу Федеральный закон, которым предусмотрено оказание помощи людям, находящимся в нетрезвом состоянии, дает возможность возродить систему вытрезвителей.

«Данный закон наделяет регионы и муниципалитеты полномочиями по созданию медицинских вытрезвителей», — сообщил он.

Ишмухаметов добавил, что также были внесены изменения в закон о полиции: теперь сотрудники правоохранительных органов имеют право доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители.

Он также отметил, что пока данный вопрос не стоит на повестке у госсобрания региона.

«Но рано или поздно решение придется принимать и в нашей республике. Я, безусловно, поддерживаю возрождение системы вытрезвителей, но считаю при этом, что необходимо такое ее правовое регулирование, чтобы она не превращалась в коммерческую лавочку», — сообщил он.

Читайте ранее в этом сюжете: В России полиция получила новые «антиалкогольные» полномочия