Уфа, 26 января 2021, 09:14 — REGNUM Систему вытрезвителей могут возродить в Башкирии. Об этом 26 января сообщает пресс-служба государственного собрания региона.
По словам заместителя председателя госсобрания региона Рустама Ишмухаметова, вступивший в силу Федеральный закон, которым предусмотрено оказание помощи людям, находящимся в нетрезвом состоянии, дает возможность возродить систему вытрезвителей.
Ишмухаметов добавил, что также были внесены изменения в закон о полиции: теперь сотрудники правоохранительных органов имеют право доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители.
Он также отметил, что пока данный вопрос не стоит на повестке у госсобрания региона.
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