Берлин, , 20:06 — REGNUM Посольство Германии в Скопье 25 января сообщило о том, что отныне лица, прибывающие в Германию из стран с высоким риском заражения коронавирусом, будут помещаться на 14-дневный карантин.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в число таких стран входят Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Испания, Косово, Литва, Латвия, Португалия, Северная Македония, Сербия, Словения, Чехия, Эстония, а также страны, в которых был выявлен новый штамм коронавируса — Великобритания, Ирландия, Бразилия и ЮАР.

Независимо от этого, все въезжающие будут обязаны предоставить отрицательный тест ПЦР на коронавирус на немецком, французском или английском языке. Все лица, пересекающие границу Германии, обязаны зарегистрироваться на сайте www.einreiseanmeldung.de перед въездом в страну.

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