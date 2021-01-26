Абакан, , 09:06 — REGNUM Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё два жителя Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 26 января в республиканском правительстве, умерли 84-летняя женщина и 73-летний мужчина.

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За весь период пандемии в регионе скончались 372 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 января в Хакасии подтверждено 20 133 случая заражения коронавирусом, выздоровел 18 431 человек.

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