Берлин, , 09:06 — REGNUM За минувшие 24 часа на территории Германии от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 903 пациента. Об этом 26 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране стало составлять 52 990

Также сообщается, что за это же время в Германии было выявлено 6408 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 148 077.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,8 млн. человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 6,8 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.