Саратов, , 09:13 — REGNUM В Саратовской области коронавирусная инфекция подтверждена по состоянию на 26 января у 41 954 человек, за сутки инфицированы еще 248 жителей. Минувшим днем заболели 250 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 36 467 человек или 86,9%, за сутки — 259 пациентов. Всего скончались 516 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове выявлено 118 инфицированных за сутки, 31 — в Энгельском районе, 17 — в Вольском, в Балаковском — 14, остальные — в других муниципалитетах области. Сокращается число выявленных заболевших среди лиц старше 60 лет — 70 (накануне было 104 человека), 57 пациентов — в группе от 50 до 59 лет, 44 — от 30 до 39 лет, 10 — несовершеннолетние. Вчера среди детей инфекцию выявили у 16 человек.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 1 048 тыс. исследований, за сутки — свыше 3 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области медицинские учреждения, перепрофилированные в ковид-госпитали, частично возвращаются к работе по основному профилю. Врачи отмечают сокращение числа случаев, когда требуется госпитализация пациентов. Это позволяет возвращаться к оказанию плановой помощи в больницах.

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