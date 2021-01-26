Абакан, , 08:49 — REGNUM По состоянию на 26 января в Хакасии коронавирус выявлен у 20 133 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 72 случая заражения, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

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После COVID-19 выздоровели 90 человек. Всего в списке выздоровевших в Хакасии на сегодняшний день значится 18 431 фамилия.

Стационарное лечение проходят 292 человека, в тяжёлом состоянии находятся 52 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены семь заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в регионе было подтверждено 77 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 59 человек.

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