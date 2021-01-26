Пермь, , 08:46 — REGNUM В Перми 25 января в новом здании гимназии №3 начался учебный процесс. Старшеклассники провели для всех учеников квест по новому зданию, сообщает пресс-служба мэрии.

«Свой первый учебный день учащиеся гимназии провели необычно. Это и понятно — ведь все они так долго ждали этого дня!» — сказала директор гимназии №3 Татьяна Новикова.

Строительство нового корпуса велось в рамках нацпроекта с осени 2019 года, завершилось в декабре 2020 года. Руководил проектом строительства выпускник гимназии. Строительство и оснащение корпуса современным оборудованием велось за счёт краевого и городского бюджетов.

Новый корпус представляет собой четырехэтажное здание, в нем расположено 50 учебных кабинетов для начальной, средней и старшей школы. Все они оснащены проекторами со смарт-функцией. В новом здании также есть библиотека с зонами читательских мест, столовая с обеденным залом, актовый зал на 400 мест, два спортивных зала.