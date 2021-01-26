Уфа, 26 января 2021, 08:49 — REGNUM Пострадавший при пожаре на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе находится в состоянии средней тяжести. Об этом 26 января сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Башкирии.
Сообщается, что его осмотрели все специалисты: сейчас он получает лечение.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что вечером 25 января в Уфе на заводе «Уфаоргсинтез» произошло возгорание двух ёмкостей, наполненных нефтепродуктами: один человек получил не совместимые с жизнью травмы, еще одного пострадавшего доставили в больницу.
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