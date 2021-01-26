Южно-Сахалинск, , 08:43 — REGNUM На Сахалин выйдет активный циклон с Японского моря. В районах островного региона ожидается сильный снег, метель и ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

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Сильный снег начнётся днём 27 января в Долинском, Томаринском, Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском, Поронайском, Макаровском и Углегорском районах. Ожидается выпадение от 7 до 19 и более мм осадков за 12 часов. Синоптики прогнозируют метель, низкую видимость и ветер до 25 м/с.

В Ногликском и Охинском районах выпадет умеренный снег, скорость ветра не превысит 16 м/с. В Южно-Сахалинске также ожидается сильный снег.

«В администрацию указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию», — уточнили в МЧС.

В Холмском, Долинском, Невельском, Макаровском районах и в Южно-Сахалинске прогнозируется лавинная опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровский край 26 января пришёл снежный циклон с сильным ветром — спасатели предупреждают о возможных ЧС. На утро никаких происшествий в регионе не зарегистрировано.