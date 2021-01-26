Москва, , 08:42 — REGNUM Трансжиры обладают вредными свойствами. Для их сокращения в пище, необходимо ограничить употребление жареных блюд из ресторанов быстрого питания (фастфуд), сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

От их избыточного употребления развиваются сердечно-сосудистые заболевания, диабет, артрит и др. В питании лучше всего отдавать предпочтение фруктам овощам, цельнозерновым продуктам, полезным жирам и постным белкам.

Полностью отказать от трансжиров нельзя, они содержаться в мясе и молочных продуктах. Для уменьшения употребления трансжиров необходимо читать этикетки на продуктах питания. Если написано «частично гидрогенизированные масла» — это трансжиры.

Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав РФ предлагает работодателям ограничить продажу вредной для здоровья еды в офисах и на предприятиях.

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