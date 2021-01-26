Скопье, , 08:41 — REGNUM Большая часть македонских выпускников продолжает бойкотировать занятия, требуя сокращение числа обязательных государственных экзаменов с четырех до двух. Союз учеников средних школ продолжает бойкот занятий, начатый в четверг, 21 января. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 25 января.

Число школ, в которых бойкот занятий проходит организованно, мало, из-за угроз со стороны директоров и преподавателей школ. Однако выпускники продолжают требовать встречи с представителями государственного экзаменационного центра и заявляют о намерении вернуться к занятиям, если встреча окажется безрезультатной.

Бойкот занятий продолжается в большинстве городов страны.

Министр образования Северной Македонии Мила Царовска заявила, что государственный экзамен выбирается самими выпускниками и министерство обязано реализовать право учеников на сдачу данного экзамена, в особенности для тех учеников, которые намерены получить высшее образование вне страны.

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