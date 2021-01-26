Владикавказ, , 08:34 — REGNUM Житель Северной Осетии создал финансовую пирамиду и обобрал 65 человек. Пообещав им проценты, в общей сложности он похитил у потерпевших 57,5 млн рублей, сообщили 26 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено, начиная с февраля 2016 года по май 2019 года злоумышленник, являясь председателем кредитного потребительского кооператива «Сберкасса Алания», привлекал средства граждан. Клиентам пирамиды он выплачивал проценты за счет вновь привлеченных потерпевших. Остальными деньгами пользовался в личных целях.

Летом 2019 года экс-председатель, чтобы скрыть следы преступной деятельности, подготовил отчетность о деятельности КПК «Сберкасса Алания» за 2018 год, внеся в него сфальсифицированные данные о финансовом положении предприятия. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, организации деятельности с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере и фальсификации финансовых документов.

В настоящее время оно расследовано и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Создателю финансовой пирамиды грозит уголовная ответственность.

Читайте также: Финансовая пирамида в Татарии заработала более 80 млн рублей