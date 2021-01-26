Посёлок Адамовка, Оренбургская область, , 08:34 — REGNUM В райцентре Адамовка Оренбурсгкой области под арест отправлена группа молодых людей, которое обвиняются в вооружённом нападении на бизнесмена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Адамовского районного суда.

Как полагает следствие, молодые люди 23 января 2021 года совершили вооруженное разбойное нападение с незаконным проникновением в жилище предпринимателя из Адамовки, требуя передачи им денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

«Учитывая строгость вида грозящего лицам наказания, обстоятельств, характеризующих их личность, принимая во внимание отсутствие постоянных источников дохода у лиц, а также устойчивых социальных связей, суд решил, что указанные лица могут скрыться от органов следствия и суда», — отметили в пресс-службе судебной инстанции. Группа молодых людей отправлена под арест.