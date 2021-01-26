Париж, , 08:32 — REGNUM За последние сутки во Франции было выявлено свыше 4,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщается на сайте санитарной службы страны Santé publique.

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Согласно данным службы, за минувшие 24 часа в стране выявили 4240 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 3 057 857.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 во Франции на сегодняшний день составляет 73 494.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее во Франции за сутки было выявлено 18 346 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.