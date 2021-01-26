Кызыл, , 08:29 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, что на четыре больше, чем сутками ранее. Всего с начала года, таким образом, число подтверждённых случаев достигло 547, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Наибольший прирост зарегистрирован в Тандинском районе (5 новых случаев). Также диагноз подтвердился у жителей Кызыла (+4) и Чеди-Хольском районе (+1). За сутки также выздоровели 28 пациентов.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжёлом состоянии находится 35 человек. На ИВЛ находится 1 пациент, на НИВЛ — 5. За последние сутки госпитализировано 7 человека. Свободный коечный фонд составил 43,3%», — отметили в Минздраве.

Добавим, что с 1 января 2021 года в республике от COVID-19 скончались 13 человек, а всего за время пандемии, по данным портала Стопкоронавирус. рф, зарегистрировано 186 летальных случаев.