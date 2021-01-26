Хампхён, , 08:31 — REGNUM На одной из ферм по выращиванию уток в южнокорейском уезде Хампхён провинции Чолла-Намдо выявлен высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По их словам, в связи с выявлением очага инфекции на фермах, расположенных в радиусе 3 км, будет уничтожена вся домашняя птица.

В настоящее время в стране выявлено 73 очага птичьего гриппа, уничтожено порядка 22 млн голов домашней птицы.

За последнюю неделю цены на яйца выросли на 27%, на куриное мясо — на 14,9%, на утиное мясо — на 41,6% в годовом исчислении.