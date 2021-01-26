Ульяновск, , 08:29 — REGNUM В Ульяновской области в ходе предстоящей массовой вакцинации от COVID-19 особое внимание будет уделяться пожилым гражданам, для чего меняется работа мобильных бригад. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова по итогам заседания штаба по комплексному развитию.

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В регионе сформировано 15 центров вакцинации COVID-19, также созданы три мобильные бригады. В ходе обсуждения глава министерства демографической политики и социального благополучия Наталья Исаева отметила, что для оказания помощи жителям старше 65 лет будет переформатирована работа мобильных бригад. По её словам, речь идёт о гражданах, которые живут в отдалённых населённых пунктах: для них будет организовано транспортное обеспечение в пункты вакцинации.

Министр также отметила, к работе по иммунизации будут привлечены добровольцы. Чтобы избежать очередей, будет разработан график прохождения вакцинации от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе 18,9 тыс. доз вакцины от COVID-19. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ранее поручил расширить географию прививочных пунктов в регионе и их пропускную способность.

Отметим, в лечебных учреждениях Ульяновской области продолжают работать студенты вузов и средне-специальных учреждений. По данным властей, помощь оказывают 98 ординаторов, 186 волонтеров и 156 студентов. В ковидных госпиталях заняты около 400 врачей, 846 средних и 505 младших медицинских работников.

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