Москва, , 08:28 — REGNUM Воздушное сообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром Россия возобновляет на взаимной основе с 27 января. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

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Ранее в связи с распространением нового коронавируса российские власти ограничили авиасообщение с другими странами. Теперь ограничения на перелеты отменены в связи с эпидобстановкой в указанных государствах.

«Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска», — говорится в сообщении.

Российские граждане также могут улететь в любую из этих стран. Полёты по маршрутам Москва — Ханой (Вьетнам), Москва — Дели (Индия), Москва — Хельсинки (Финляндия) и Санкт-Петербург — Хельсинки предусмотрены дважды в неделю, а по маршруту Москва — Доха (Катар) — трижды в неделю.