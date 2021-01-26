Сухум, , 08:32 — REGNUM 58 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 25 января. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 471 человека, диагноз COVID-19 подтверждён у 58 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 263 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 31 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 11 216 носителей SARS-CoV-2. Из них 8992 победили инфекцию. За это время 160 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались.

В течение 24 января в стране не проводили тестирование коронавирус. 23 января в республике выявили 62 носителя SARS-CoV-2 в результате 478 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии в последние значительно снизилось число выявленных заражений коронавирусом в сутки. 19 января этот показатель достиг 176.