Богота, , 08:27 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 12,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 12 261 нового заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 027 746.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 373 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 51 747.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 849 194 человека вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 12 516 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.