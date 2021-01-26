Пекин, , 08:21 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 139 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 26 января говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит 82 активных случая и ещё 57 носителей SARS-CoV-2 без симптомов. При этом 69 активных случаев являются локальными (53 случая в провинции Хэйлунцзян, 7 — в провинции Цзилинь, 5 — в провинции Хэбэй, 2 — в Пекине и 2 в Шанхае), остальные 13 — ввозные.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 89 254.

Также сообщается, что за это же время в КНР от COVID-19 умер один пациент и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 4636.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 82 676 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 169 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.