Мехико, , 08:14 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 659 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов превысило 150 тыс. Об этом 26 января сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, на данные момент общее число умерших от нового заболевания пациентов в стране составляет 150 273.

Также сообщается, что за последние 24 часа в Мексике выявили 8521 нового заразившегося SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 1 771 740.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 264 780 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Мексике за сутки было выявлено свыше 10 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.