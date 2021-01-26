Горно-Алтайск, , 08:02 — REGNUM В Республике Алтай число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 15 196. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 22 новых носителя.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

"Коронавирус подтвердился у семи жителей города Горно-Алтайска; у семи жителей Усть-Канского района; у семи жителей Усть-Коксинского района; у одного жителя Майминского района», — отметили в штабе.

Выздоровели за сутки 105 пациентов. Таким образом, всего к настоящему времени побороли коронавирус 14 345 человек.