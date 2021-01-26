Ульяновск, , 08:02 — REGNUM В Ульяновской области на вакцинацию от COVID-19 записались 24 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора Сергея Морозова по итогам заседания штаба по комплексному развитию.

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В регионе ожидают крупную партию доз вакцины от COVID-19 — транш в объёме 18,9 тыс. доз. Иммунизация будет проводиться в 15 центрах вакцинации, в том числе четыре сформированы в Ульяновске, три — в Димитровграде, остальные пункты созданы на базе районных больниц.

Министр здравоохранения Виктор Мишарин отметил, что в Ульяновской области записались на вакцинацию 24 тыс. жителей. В связи с этим глава региона Сергей Морозов поручил расширить географию прививочных пунктов в регионе и их пропускную способность.

В настоящее время, по данным властей, Ульяновская область получила свыше 6,4 тыс. комплектов вакцин «Спутник V», в том числе 2,1 тыс. поставлено в Димитровград. Прививку сделали 3,5 тыс. жителям, в первую очередь иммунизацию проходят врачи, учителя, транспортники, социальные работники, правоохранители, пожилые граждане и лица с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 42 528 случаев заражений новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 38 798 человек (91,22%), скончались 575 пациентов.

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Напомним, в Ульяновской области средства на ремонт учреждений здравоохранения, предусмотренные в 2022 году, планируется «перекинуть» на 2021 год. Власти ссылаются на то, что приоритетом для региона остаётся модернизация первичного звена, и обновление учреждений здравоохранений.

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