Красноярск, , 08:00 — REGNUM В горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы 26—29 января лавиноопасно. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, об опасности схода лавин в горных районах жителей указанных сибирских регионов предупреждали и ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 января 2021 года в Красноярском крае произошла трагедия. В Норильске под снежной лавиной погибли три человека — мужчина, женщина и маленький ребёнок.

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