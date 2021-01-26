Пермь, , 07:58 — REGNUM В Пермском крае из-за того, что начали действовать нормы федерального закона, запрещающие продажу аналогов снюса, на краевом уровне признается утратившим силу закон «Об ограничении на территории Пермского края продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и никотиносодержащих смесей», сообщает пресс-центр Заксобрания региона.

С вступлением в силу новых положений КоАП РФ в регионе перестают действовать штрафные санкции, установленные ранее краевым законодательством.

Стоит отметить, что новые штрафы в разы превышают размер прежних, утративших силу. Так, на региональном уровне за нарушение запрета на осуществление продажи несовершеннолетним вейпов и снюсов предусматривалось административное наказание в виде штрафа в размере от 3 000 до 5 000 рублей — для физлиц, для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей и юридических лиц — от 100 000 до 150 000 рублей.

Согласно новым положениям КоАП РФ продажа несовершеннолетнему табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 000 до 40 000 рублей, на должностных лиц — от 40 000 до 70 000 рублей, на юридических лиц — от 150 000 до 300 000 рублей.