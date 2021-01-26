Хабаровск, , 07:57 — REGNUM Регулярный прямой рейс возобновляется в аэропорту Хабаровска — авиакомпания «ИрАэро» открывает маршрут в Благовещенск и обратно. Амурская область оставалась одним регионом Дальнего Востока, с которым Хабаровск не связывало авиасообщение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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С 26 января полёты будут выполняться по вторникам до конца зимней навигации 2021 года.

Цена билетов в одну сторону от 2850 рублей, в зависимости от класса. Продолжительность полёта 1 час 20 минут. Авиакомпания на этом маршруте использует самолёты типа Sukhoi Superjet 100.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростов-на-Дону и Кишинёв (Молдавия) 29 января свяжет прямой рейс авиакомпании S7 Airlines.