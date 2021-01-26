Красноярск, , 07:48 — REGNUM «Чёрное небо» вновь накрыло город Красноярск.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом управлении Роспотребнадзора, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, с 13 часов (местное время) 26 января до 19 часов 27 января в Красноярске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Управление усилило мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки Красноярска.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Красноярске режим «чёрного неба» или неблагоприятных метеоусловий действовал с 8 по 9 января и с 21 по 22 января.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярске объявлен режим «чёрного неба»