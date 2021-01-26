Лос-Анджелес, США, , 07:44 — REGNUM Американский суд обязал продюсерскую компанию Weinstein Company Харви Вайнштейна выплатить $17,1 млн женщинам, которые были признаны жертвами сексуального насилия. Об этом 25 января сообщило издание Variety.

Суд по делам банкротства в штате Делавэр постановил создать фонд в рамках процедуры банкротства и направить средства более чем 50 женщинам. Отмечается, что некоторые жертвы домогательств Вайнштейна получат компенсацию более $500 тысяч.

Напомним, Weinstein Company принадлежала Харви Вайнштейну и его брату Роберту. С началом громкого скандала в Голливуде — продюсера массово обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах — компания объявила о банкротстве, а самого Вайнштейна признали виновным и отправили в тюрьму на 23 года.

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