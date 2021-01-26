Вашингтон, , 07:41 — REGNUM Решение приговорить гражданку США Элизабет Ширли на 8 лет заключения за незаконное хранение секретной информации Агентства национальной безопасности (АНБ), принял суд. Об этом 25 января сообщается на сайте американского минюста.

Еще три года тюрьмы женщина получила по обвинению в «международном хищении детей одним из родителей». В июле 2019 года она перебралась из США в Мексику, забрав с собой шестилетнюю дочь. Подсудимая полностью признала свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа 2020 в США задержали бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) 67-летнего Александра Юк Чинг Ма, которого обвинили в передаче секретной информации Китаю.

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