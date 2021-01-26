Магадан, Магаданская область, , 07:35 — REGNUM Власти Магаданской области на официальном портале правовой информации опубликовали законопроект, касающийся регулирования продажи алкоголя. С целью изучения общественного мнения о предлагаемых мерах проводится опрос населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Магадана.

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Колыма на протяжении нескольких лет имеет репутацию одного из самых неблагополучных регионов страны по употреблению алкоголя. Так, согласно Национальному рейтингу трезвости субъектов РФ по итогам 2020 года область вошла в пятерку самых «неблагополучных» и заняла 81 место из 85 существующих.

Предлагаемый законопроект устанавливает полный запрет на осуществление розничной продажи алкоголя в торговых объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах (МКД) и (или) на прилегающих к ним территориях, а также полный запрет на объектах, расположенных в многоквартирных жилых домах и во встроенных, пристроенных помещениях многоквартирных жилых домов.

Это значит, что при одобрении инициативы магазины, а также точки общепита, расположенные в МКД, будут лишены возможности торговать спиртным. Изменения коснутся всех жилых домов, на первых этажах которых располагаются магазины.

Эксперты отмечают, что ограничения могут негативно сказаться на малом и среднем бизнесе. Мелкие магазины, которые держатся за счёт смешанной торговли — продуктов питания и алкоголя — потеряют покупателей. Как следствие — сокращение рабочих мест, снижение рентабельности торгового объекта и его закрытие.

На данный момент в Магадане 261 магазин, 107 из них располагается в многоквартирных жилых домах.

Цель законопроекта — снижение объёмов потребления алкогольной продукции населением, положительные изменения в сфере демографии и криминогенной ситуации в регионе.

В Магаданской области уже введен запрет на продажу алкогольной продукции (за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) с 22 часов до 10 часов следующего дня, а также в установленные данным законом пять дней — 25 января, 7 апреля, 1 июня, 27 июня и 1 сентября.

Мэр Магадана Юрий Гришан внёс на рассмотрение в областную Думу проект закона об установлении в городе дополнительных ограничений, увеличив по сравнению с установленной федеральным законодателем (20 кв. м) размер площади зала обслуживания посетителей в таких объектах до 100 кв. м.

В случае принятия закона, Магадан сможет избавиться от так называемых «наливаек».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о праве регионов устанавливать дополнительные ограничения на торговлю алкоголем внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России».