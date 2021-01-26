Красноярск, , 07:08 — REGNUM Высокотехнологичный центр сердечно-сосудистой хирургии готовится к открытию в Лесосибирской межрайонной больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 января в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Компьютерный томограф и ангиограф в медучреждение закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Первых пациентов центр планирует принять в марте 2021 года.

В межрайонной больнице с 2019 года работает центр амбулаторной онкологической помощи. В рамках нацпроекта приобретено 39 единиц оборудования.

В 2020 году на оснащение больницы и проведение капремонта выделили 349 млн рублей. В текущем году предусмотрено свыше 90 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге новый стационар Госпиталя ветеранов войн, который торжественно открыли 24 декабря, после завершения пандемии коронавируса будет оказывать медицинскую помощь ветеранам.