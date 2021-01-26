Петропавловск-Камчатский, , 07:03 — REGNUM На Камчатке выявили уже почти 12 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось ещё у 64 человек (днём ранее — у 65), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в крае зарегистрировали 11 979 носителей коронавируса.

За прошедшие 24 часа ещё 65 человек успешно вылечились от COVID-19. За всё время справились с болезнью 10 508 жителей Камчатки.

Ещё 44 носителя коронавируса направлены в ковидные госпитали для лечения. Всего в стационарах находятся 503 пациента. Пневмонией на фоне COVID-19 болеют 345 человек. В крае в инфекционных госпиталях свободными остаются 237 коек из 740.

На Камчатке провели более 286 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в крае за последние 24 часа не зарегистрировано новых случаев смертей пациентов с коронавирусом. Всего в регионе от COVID-19 скончались 84 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 115). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 18 924 жителей.