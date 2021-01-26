Иркутск, , 06:53 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1619 человек, причём 12 из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 26 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 47 612 человек (+259 за последние сутки). Госпитализированы 2208 пациентов (-162 за последние сутки).

Выздоровели 42 005 пациентов (+319 за последние сутки). Ещё 203 жителя Приангарья с коронавирусом (+1 за последние сутки) скончались не от COVID-19.

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