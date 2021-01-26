Гонконг, Китай, , 06:51 — REGNUM В Гонконге впервые с начала учёта демографической статистики произошла естественная убыль населения. Об этом со ссылкой на данные ещё не опубликованного правительственного доклада 26 января сообщает газета South China Morning Post.

В 2020 году в Гонконге родилось 43 100 детей, что на 18,5% меньше, чем в 2019 году. В результате того, что за прошлый год было зарегистрировано 49 800 смертей, естественная убыль мегаполиса достигла 6700 человек.

К настоящему времени население этого специального административного района Китая достигло 7,5 млн человек. По прогнозам экспертов, разрыв между числом рождений и смертей в нём будет нарастать.

Ранее прогнозировалось, что в 2041 году численность населения Гонконга достигнет 8,1 млн человек.

Читайте также: Власти Гонконга оцепили район для тотального тестирования на COVID-19