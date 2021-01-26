Мехико, , 05:54 — REGNUM Общее число подтвержденных летальных исходов при заболевании COVID-19 в Мексике возросло до 150 273 с учетом 659 человек, умерших по это причине за последние сутки. Об этом сообщал заместитель мексиканского министра здравоохранения Уго Лопес Гатель 25 января на своей странице в Twitter.

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Также за 24 часа в стране выявили 8521 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Мексике зарегистрировали 1 771 740 подобных случаев заражения. При этом 1 335 876 фактов закончились выздоровлением пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заболел COVID-19.

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