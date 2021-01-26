Владивосток, , 05:55 — REGNUM В 2020 году в Приморье зарегистрировали 18 200 актов о рождении детей, из которых 52% — мальчики. В семьях приморцев родились 225 двоен и семь троен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Самыми популярными именами для мальчиков стали Артём — так назвали 470 малышей, Александр — 403, Михаил — 387, Максим — 354, Матвей — 317.

Среди девочек лидируют Алисы — 314, Миланы — 283, Виктории — 278, Анны — 263, Евы — 255.

Самыми редкими именами для мальчиков оказались: Аврелий, Андроник, Бронислав, Велеслав, Гавриил, Енисей, Захар, Мирон, Ратибор, Юриан.

Появились на свет в Приморье Акулина, Варвара, Габриэлла, Зинаида, Капитолина, Надежда, Россияна, Снежанна, Элеонора, Ярославна.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за 2020 год зарегистрировано 52 тыс. 323 записи актов гражданского состояния, в том числе рождений 13 тыс. 824 ребёнка. Это на 462 малыша больше, чем в 2019 году.