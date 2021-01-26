Вильнюс, , 05:50 — REGNUM Всем приезжающим на территорию Литвы будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на выявление коронавирусной инфекции и пройти 14-дневный карантин, сообщает пресс-служба литовского министерства здравоохранения.

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Отмечается, что тест должен быть проведен не позднее, чем за 48 часов перед прибытием, или в течение 24 часов после въезда на территорию страны. Также в список наиболее опасных по COVID-19 стран включили Ирландию, Данию, Великобританию, Нидерланды, Бразилию, Израиль и ЮАР по причине выявления в них нового штамма коронавирусной инфекцией.

Для прибывающих в Литву из этих стран введены особые карантинные меры. Им будет запрещено покидать учреждения, где отбывается карантин. Тем не менее, прибывшим будет разрешено посещать больницы для получения медицинской помощи.

По последним данным, в Литве выявлено 177 166 случаев заражения коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 119 254 пациента, еще 2664 с болезнью не справились и скончались.